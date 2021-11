L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners es mostra «preocupat i limitat» davant els casos de frau elèctric i d’aigua i d’ocupacions il·legals.

En un comunicat assegura que grups organitzats ocupen pisos i els lloguen a gent necessitada. El consistori lamenta la deixadesa dels propietaris dels habitatges, que són bancs i fons voltors, davant l’actuació d'aquestes bandes.

Per posar-hi fre, l’Ajuntament, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra treballen conjuntament des de fa mesos contra el frau elèctric i d’aigua i d’ocupacions il·legals que es fan en una desena d'immobles de blocs del carrer Palamós confluent amb el del Castanyet.

En les últimes setmanes, juntament amb tècnics de les companyies elèctriques (Endesa) i d’aigua (Aigües Colomenques), assegura l'ajuntament en una nota, s'ha actuat per interrompre-hi el subministrament.

Detencions i buscant solucions

Dins d’aquesta operació hi ha hagut diverses detencions, la darrera dels quals ahir el matí, en una nova actuació per part dels cossos policials. Des de l’Àrea de Serveis Socials també s’està actuant per atendre i buscar solucions per a les famílies més vulnerables. Des del consistori afirmen que "s’estan prenent totes les mesures possibles per erradicar-ho però se senten limitats per la nul·la resposta de la propietat dels habitatges, que són bancs i fons voltors".

També destaquen que les companyies elèctriques i d’aigua estan tallant el subministrament i des de Serveis Socials es busquen solucions d’emergència per a les famílies més vulnerables

Molèsties veïnals

L'alcalde, Joan Martí i el regidor de Governació, Carles Roca subratllen que s’han reunit amb la resta de propietaris dels habitatges, molestos per les situacions que se’n deriven, com problemes de convivència.

«Estem limitats per la legislació actual i estem actuant fins a on podem, que és la via pública» Joan Martí - Alcalde de Santa Coloma de Farners

Martí explica que “la situació és molt delicada i estem preocupats. Estem limitats per la legislació actual i estem actuant fins a on podem, que és la via pública, garantint que no hi hagi connexions fraudulentes. Hem posat en coneixement dels jutges la deixadesa dels propietaris en permetre aquestes ocupacions”. El batlle afegeix que des de l’Àrea de Serveis Socials, a través de la regidora d’Acció Social i Habitatge, Anna Camps, “s’està intentant trobar solucions d’emergència per la situació que viuen les famílies vulnerables”.

Víctimes

Martí considera que hi ha “un grup de gent organitzada que es dedica a obrir pisos buits, a punxar la llum i l’aigua i a cobrar un import a famílies necessitades i desestructurades. Alguns usuaris d’aquests habitatges són víctimes i s’aprofiten de la seva situació. D’altres, no tenen intenció de buscar un nou immoble”. Santa Coloma de Farners disposa d’habitatges de lloguer cial “insuficients” davant la necessitat actual.

«un grup de gent organitzada que es dedica a obrir pisos buits, a punxar la llum i l’aigua i a cobrar un import a famílies necessitades i desestructurades» Joan Martí - alcalde de Santa coloma de Farners

Aquests fets generen conflictes amb la resta de veïns que viuen, legalment, al seu immoble: "Com li passa a qualsevol ajuntament, nosaltres no podem passar per davant de la propietat privada però hi estem a sobre juntament amb la Policia Local i Mossos d’Esquadra. Podem actuar amb el frau d’aigua perquè Aigües Colomenques és una empresa municipal i, contra el frau elèctric, és la pròpia companyia que ha decidit posar fre a les punxades”, diu el batlle.

Dins d’aquestes operacions per erradicar la situació hi ha hagut diverses detencions, la darrera dels quals ahir al matí. Una persona va ser detinguda per atemptat, resistència i desobediència als agents de l’autoritat quan els tècnics de la companyia d’aigua, acompanyats dels cossos policials, es disposaven a tallar el subministrament.

La Selva

La comarca de la Selva és un de les que ha posat a sobre la taula la problemàtica de les ocupacions delinqüencials i ha demanat canvis legislatius. I és que en moltes àrees residencials hi ha moltes cases ocupades i sovint, amb objectius delinqüencials.