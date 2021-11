He estat com sempre llegint cada dia els meus 4 o 5 diaris en paper, digueu-me clàssic. El volum d’informació és tan brutal i els impactes informatius són tant ràpids que acumulem una sobre exposició de notícies. Repassant les novetats de les darreres setmanes n’hi ha una en particular que m’ha cridat l’atenció.

El sindicat de policía FAP-SEPOL es queixen per l’olor de Marihuana a la comisaria (no deixis que un bon titular t’espatlli la noticia). L’article explica que l’olor de la marihuana incautada pel cos es guarda, i que n’hi ha tanta que ja no saben on posar-la. El mateix els passa a la comissaria d’Olot. La denuncia del sindicat presentada a inspecció de treball i que han fet pública a través d’un comunicat diu «Fins a tal punt ha arribat la situació, que la droga s’acumula en espais tant sensibles com el dipòsit o el generador d’energia, la qual cosa incrementa el risc d’incendi i atempta directament contra la seguretat de les persones», asseguren.

No sé perquè però, per coses de feines, sempre penso en el pitjor, us imagineu un incendi encara que sigui petit a la comissaria? Una gran fumarada, la comissaria desallotjada i tota la zona de Can Xumetra on hi ha la comissaria amb un «ambipur» totalment natural? Bromes a part, què passa amb aquestes situacions o notícies? Doncs, el de sempre, després d’unes setmanes que s’ha publicat la informació no em consta que la situació hagi canviat i pocs se’n recorden.

Passen malauradament aquestes coses, l’augment de notícia la informació massiva provoca l’oblit del dia a dia. Això comporta un sobre esforç als denunciants, en aquest cas, al sindicat per no oblidar que la seva problemàtica no ha acabat.

A Santa Coloma i a Olot excés decomís de marihuana, mentre llegeixo amb preocupació en un diari de tirada estatal del mateix grup, que aquest diari, que és probable que hi hagi un desabastiment de licors ginebra i vodka en especial.

La tempesta perfecta, en diuen, per sort sempre ens quedarà la ratafia que no fa tanta olor com la marihuana, ni és tant forta com el vodka. Per cert l’edició d’aquest any es celebra aquest cap de setmana i arriba ja a la quaranta edició, per molts anys.