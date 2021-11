Santa Coloma de Farners, que justament aquest cap de setmana està celebrant la 40a edició de la tradicional Festa de la Ratafia, disposa des de fa poc -i per primera vegada- d’obrador propi d’aquest licor. El projecte La Sobirana, impulsat per tres joves del municipi, s’ha engegat en format de cooperativa on productors locals poden elaborar els seus beuratges.

Fins a l’obertura d’aquest obrador cooperatiu, el maig del 2020, les ratafies tradicionals de Santa Coloma de Farners les elaboraven altres productors catalans com Russet, a Olot, o Licors Portet, a La Pobla de Segur. Ara, l’espai de l’autoproclamada «capital mundial de la ratafia» acull, a part de les dues creacions dels tres impulsors («El Penjat» i «La Penjada»), la ratafia Corriols (del col·lectiu No a la MAT); La Roca Villera, que s’elabora a partir d’una recepta tradicional local i les quatre varietats de la ratafia 1842. D’aquesta última, n’hi ha dues que es comercialitzen arreu del Principat: Clàssica i La Nou Verda; i dues de les que se’n fa una edició limitada per vendre únicament a la fira d’aquest cap de setmana: Vuit Porrons i Cireres.

La iniciativa es va començar a gestar el 2018, quan en Pau Pujol, l’Ernest Morell i en Pau Torra van crear La Sobirana. En aquell moment, oferien guiatges, tastos i visites per Santa Coloma, tot al voltant de la ratafia. L’elaboració pròpia va començar un pèl més tard, gràcies a un projecte similar al que han engegat ara: la cooperativa Tres Cadires, d’Arbeca a les Garrigues. «Vam descobrir que podíem fer licors sense disposar d’obrador propi i vam començar a elaborar-ne dos», explica Pau Pujol. «El Penjat» és un licor de taronja fet a partir d’una recepta tradicional dels avis d’un dels socis i «La Penjada», una ratafia produïda a partir de la maceració de taronja barrejada més tard amb les herbes i les nous verdes.

A principis del 2020, la pandèmia de la covid-19 els va frenar l’activitat quan feia tot just tres mesos que havien arrencat la comercialització dels dos beuratges. «Va ser l’oportunitat per mirar d’obrir un obrador a Santa Coloma amb el model que havíem après dels companys de Tres Cadires», diu Pujol.

Per fer-ho possible, necessitaven uns 25.000 euros per llogar el local (que ara tenen al centre històric de Santa Coloma) i comprar les tines i la resta de material per l’elaboració. En només deu dies, van aconseguir recaptar la suma gràcies a participacions de 500 euros «que es retornaven en espècies amb lots del licor un cop produït». Ara mateix, la Cooperativa La Sobirana elabora en total unes 8.000 ampolles de licors l’any i ja té sobre la taula més projectes que sol·liciten fer ús de l’espai.