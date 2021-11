El ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va acordar el dilluns l’aprovació inicial del projecte d’obres per construir la nova piscina municipal descoberta als Saioners. Ha estat aprovat per 14 vots a favor i un en contra.

Durant el ple, Joan Martí, l’alcalde de Santa Coloma va explicar que la piscina descoberta actual, situada al passeig de la Nòria, «té mig segle i ha quedat obsoleta i petita per l’afluència de gent que té». La piscina té mancances derivades de l’antiguitat de la construcció i manca d’espai de platja i solàrium (zona verda per estirar la tovallola, fora de l’aigua). Des de l’equip de govern es considera necessari construir una nova piscina municipal «moderna, eficient i adaptada a les necessitats actuals de la població. És un projecte bo i necessari».

El 2015 es va aprovar un primer projecte al ple ordinari del març, però no es va executar per les dimensions (havia de ser rodona i impedia la celebració d’esdeveniments esportius) i «per no tenir prou aprofitament energètic». La previsió és que es construeixin dues piscines d’aigua salada, una de gran (25x12 metres), que permetrà competicions de natació i activitats lúdiques, i una de petita (12x6 m) destinada a infants. Serà més sostenible i també contempla un espai per a persones amb mobilitat reduïda, una àmplia zona de platja i solàrium.

El projecte de construcció de les obres es va adjudicar el desembre passat i tingut un cost de 55.641,85 euros, segons consta al portal de contractació.

Ara, el següent pas és dotar pressupostàriament el projecte bàsic i licitar-lo per iniciar les obres. L’Ajuntament preveu inaugurar-lo l’estiu de 2023, i al mateix moment tancar l’actual piscina de la Nòria.

El pressupost pel projecte supera els 1,7 milions d’euros.