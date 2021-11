L’Audiència de Girona ha condemnat un home i el seu fillastre a tres anys de presó per vendre drogues -majoritàriament cocaïna- des del seu domicili de Lloret de Mar i puntualment en un bar del municipi durant el 2017.

La sentència també absol a la parella de l’acusat, que regentava el bar des d’on els altres dos venien la droga. El tribunal entén que no ha quedat demostrada la seva participació en la presumpta custòdia de la droga que li atribuïa la fiscalia. En canvi, veu indicis «contundents» en els altres dos processats, que van ser vigilats durant mesos per un dispositiu coordinat per la Guàrdia Civil i on va col·laborar la Policia Local de Lloret de Mar. Les vigilàncies van tenir lloc entre el maig i el juny de 2017, i els investigadors van captar diversos intercanvis de droga al local «Ricky’s», a la via pública i al domicili on vivien.

En un registre efectuat al local -no van trobar substàncies, però els gossos van olorar restes als acusats- van intervenir cocaïna a un client que va manifestar que l’havia comprat al bar. Així ho va confirmar durant la vista, i va afirmar que li havien venut droga tres vegades, dues al bar i una tercera al domicili dels acusats. També van fer un registre al domicili dels implicats, on van trobar quantitats de cocaïna a la cuina de diversa qualitat que anava més enllà del consum propi, segons subratlla la fiscalia. Igualment hi havia material utilitzat per preparar cocaïna, com una balança o eines per tallar-la. Durant la investigació la policia també va accedir als telèfons mòbils del presumpte líder del grup. En múltiples trucades es feia referència a comandes que la policia interpreta que són en codi, com ara «posa’m un quinto», «un pollastre» o «dona-me’n de la bona», per referir-se a la quantitat i la qualitat de la droga.

La venda al bar, puntual

La sentència ha rebaixat la petició inicial de la fiscalia, que demanava 9 anys i mig de presó als tres acusats perquè considerava que la venda es realitzava principalment en un local que funcionava com un bar «fantasma».

El tribunal de la secció quarta afirma en la sentència, que encara no és ferma, que la investigació va resoldre que la venda al bar era «puntual» i que majoritàriament es feia des del domicili dels processats. L’acusació també els imputava un delicte de pertinença a grup criminal, que no ha pogut prosperar perquè l’han d’integrar com a mínim tres persones, i la dona ha sigut absolta.

Finalment, se’ls ha aplicat una atenuant de dilacions indegudes que ha reduït la pena al mínim, perquè el procediment s’ha paralitzat en diverses ocasions durant la seva tramitació per motius aliens als acusats, una d’elles durant els primers mesos de la pandèmia de la Covid-19.

Les defenses demanaven alternativament a l’absolució que es condemnés als dos acusats a una pena mínima per un delicte contra la salut pública per substàncies que provoquen danys greus a la salut. Per la processada en demanaven l’absolució.

Els condemnats també hauran de pagar una multa conjunta de 6.736,78 euros i pagar les despeses del procediment.