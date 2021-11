Tossa de Mar busca voluntaris perquè s’involucrin amb problemes relacionats amb l’aigua al municipi. La Nau acollirà demà a les 18.00 hores un acte per presentar el Fòrum Local de l’Aigua de Tossa, una iniciativa de l’Aliança Mundial de la Qualitat de l’Aigua de les Nacions Unides i del projecte NextGen de la Comissió Europea.

El Fòrum Local de l’Aigua ha d’estar integrat per un grup de persones del municipi que vulgui participar en accions per resoldre problemes relacionats amb l’aigua.

Segons informa l’Ajuntament en un cartell explicatiu que ha difós per trobar voluntaris, poden sumar-s’hi tots aquells «amants de la natura» i persones preocupades pel futur del planeta. Animen a regidors, científics i empresaris, així com a artistes a formar-ne part. No s’exigeix cap qualificació mínima per adherir-s’hi.

Un cop s’hagi reunit voluntaris interessats, es farà una reunió amb membres del consell local o de l’empresa d’aigua local i amb persones involucrades al projecte. Després de fer una introducció sobre la situació de l’aigua al món es preguntarà sobre els problemes de l’aigua al municipi. Se sotmetrà a votació les propostes sorgides i finalment es crearà el pla amb l’objectiu de fer-lo realitat.