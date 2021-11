L'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) inicia aquest dijous al vespre els tràmits per la construcció d'un tanatori al municipi. El plenari municipal donarà llum verda a la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a la zona de Can Truges que permetrà la construcció d'aquest nou equipament. L'edifici s'ubicarà al darrere del cementiri. De fet, la modificació del POUM delimita l'espai del nou tanatori i també preveu reservar un espai per una possible ampliació del cementiri.