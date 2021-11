Blanes reactivarà la Policia de Proximitat, després que els darrers anys la plantilla de la Policia Local hagi anat minvant en una trentena d’efectius a causa de la possibilitat d’avançar l’edat de jubilació. Actualment, 92 persones conformen la totalitat del cos de seguretat. L’objectiu de la incorporació de policies de barri és reforçar el servei.

Per fer-ho possible, aquest mes s’han reprès les reunions amb els representants de les diferents associacions de veïns que s’han aprofitat per donar a conèixer tant al nou cap operatiu, el sergent Jesús Ugart, com un dels nous serveis gratuïts que s’està oferint a la ciutadania: el DRAG Alert, una aplicació a través de dispositius mòbils que connecta els establiments comercials directament amb la Policia Local en cas d’una emergència.

Durant aquestes reunions de treball s’informa sobre les diferents activitats, la memòria d’actuacions que realitza la Policia Local de Blanes al llarg de l’any, i qüestions relacionades amb aquest servei. D’altra banda, les associacions de veïns exposen les problemàtiques que més els preocupen, així com d’altres temàtiques que plantegen al cos policial per trobar-hi una solució.