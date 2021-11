El Lloret Convention Bureau ha participat aquesta setmana en dues accions de promoció i comercialització amb professionals del sector de turisme de congressos amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta especialitzada de la destinació en el mercat nacional.

Dimecres passat l’entitat va participar en una sessió organitzada pel Catalunya Convention Bureau al Circuit de Barcelona-Catalunya amb agències organitzadores d’esdeveniments especialitzades en el sector de l’automoció. A la trobada va disposar d’un espai propi per presentar l’oferta de la destinació als participants i explicar-los exemples d’empreses que ja han confiat en Lloret per a la organització de presentacions «back to back» internacionals com és el cas d’Audi, que ha repetit a Lloret el 2012 i el 2016, presentant mundialment diferents models de vehicle de la companyia.

Dijous al vespre el Lloret Convention Bureau es va desplaçar fins a Madrid per participar en una trobada organitzada pel Costa Brava Girona Convention Bureau amb una quarantena d’agències organitzadores d’esdeveniments premium de la capital espanyola.

Aquestes dues accions se sumen a la participació a la trobada MEET Ambassadors el 28 d’octubre passat a Vilafranca del Penedès on hi van assistir 40 ambaixadors de Catalunya, representants d’associacions i entitats, amb els quals es va poder interactuar en unes taules dinàmiques on es van presentar els trets diferencials de la destinació pel que fa al turisme de reunions i esdeveniments.

El Lloret Convention Bureau destaca que les reunions han possibilitat «un important nombre de nous contactes i reprendre i presentar novetats a professionals que ja coneixia d’altres accions promocionals».

ESegons Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, «aquestes últimes setmanes hem reprès intensament la nostra activitat promocional per reactivar un mercat estratègic com és per a nosaltres el mercat nacional. La resposta ha sigut bona i hem detectat molt interès per part dels organitzadors d’esdeveniments per seguir organitzant actes a casa nostra, tenint en compte la nostra localització estratègica, així com la gran oferta especialitzada, facilitats i serveis de qualitat que ofereix Lloret».

Sumades a aquestes accions nacionals, a finals d’octubre Lloret va acollir la visita durant dos dies dels representants de cinc agències organitzadores d’esdeveniments internacionals de Polònia, Irlanda, Bèlgica, França i Regne Unit, que van poder visitar els espais de diferents membres del Lloret Convention Bureau i també descobrir l’oferta cultural de la destinació.