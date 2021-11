Els fets que han acabat derivant en un conflicte competencial entre Girona i Roma es van produir el 12 d’agost del 2017 dins la discoteca St Trop de Lloret de Mar. Segons el relat de les acusacions, cap a les tres de la matinada l’acusat va propinar de forma inesperada un cop de puny al cap de la víctima que el va fer caure a terra, «sense tenir cap possibilitat de defensar-se». En aquell moment l’acusat, que és professional de lluita lliure, va propinar-li una forta puntada de peu al cap mentre el segon acusat «va impedir» que dos amics de la víctima li prestessin socors.

La víctima havia ingerit alcohol i no va poder-se defensar en cap moment, segons sostenen la fiscalia i la resta d’acusacions. El cop que va rebre li va provocar un traumatisme cranioencefàlic que li va provocar la mort unes hores després. Tot plegat va passar en només 19 segons», explica el secretari general de la Fecasarm i d’Spain Nightlife, Joaquim Boadas i advocat de l’acusació popular d’aquestes entitats, que s’han personat a la causa. «Els controladors van arribar 12 segons més tard, era impossible d’arribar abans», manifesta.

«Aquests fets són injustificables, la víctima estava totalment indefensa i l’acusat tenia intenció de matar», sosté Boadas, que defensa la màxima pena aplicable pel delicte d’assassinat, igual que la resta d’acusacions. «Aquests delinqüents, que només representen el 0,01% del que trobem a les discoteques, han de ser castigats i embruten greument la imatge del local i de pet als usuaris», argumenta.

Els dos acusats van ser detinguts el mateix dia dels fets amb un tercer home que va ser alliberat posteriorment en considerar que no va participar en els fets. El Jutjat d’Instrucció 4 de Blanes va decretar presó provisional sense fiança pel principal acusat. El segon processat s’enfronta a 12 anys i mig de presó per un delicte de còmplice d’assassinat.

Si finalment el judici se celebra a Itàlia, el principal acusat s’enfronta a una pena de cadena perpètua.

L’acusat d’assassinar un jove italià en una discoteca de Lloret el 2017 ha estat a prop de quedar-se sense judici després de quatre anys en presó provisional. El juny l’Audiència de Girona va haver-lo d’alliberar en superar el període màxim de presó prèvia al judici, després d’una llarga instrucció i diverses dilacions en la causa. Però durant un viatge a França per renovar la seva documentació va ser detingut quan creuava la frontera amb Alemanya i va ser extradit a Itàlia, que el reclama per jutjar-lo. Ara, Girona i Roma es disputen la competència per asseure’l al banc dels acusats.

Han passat quatre anys des que es va produir el crim on va morir el jove Niccolo Ciatti de 25 anys després de rebre una puntada de peu mortal al cap, i pel mig hi ha hagut diverses demores que han retardat tots els tràmits processals. Mentrestant, el presumpte autor dels fets ha estat en presó provisional per ordre del jutjat d’Instrucció 4 de Blanes perquè creia que hi havia risc de fugida tenint en compte que vivia a França i que no té cap arrelament aquí.

Entre les dilacions que han retardat la causa hi ha diverses proves demanades per l’acusació particular representada per la família de la víctima. «Es diu que nosaltres hem dilatat la causa per les diligències relacionades amb les mesures de seguretat de la discoteca, però era la meva obligació fer-ho per poder reclamar els perjudicis a l’assegurança, perquè l’acusat és insolvent», sosté l’advocat de la família, Francesc Co. També s’han donat altres casuístiques, com ara la negativa del jutge de Blanes en incloure a la causa el segon processat, tal com reclamaven diverses acusacions i que ha de ser jutjat per còmplice necessari. «Vam haver de recórrer a l’Audiència i això també va retardar la causa», explica el lletrat.

La situació de paràlisi derivada de la pandèmia de la Covid tampoc va ajudar a agilitzar el procés. I per postres, el jutge va oblidar-se de comunicar als processats la interlocutòria d’obertura de judici, fet que va obligar a repetir la diligència, demorant en conseqüència l’arribada del judici, que havia de tenir lloc la setmana que ve a l’Audiència de Girona amb un jurat popular.

«Si no s’hagués produït aquesta demora segurament s’hauria pogut jutjar a temps abans que l’alliberessin», opina l’advocat.

Per la seva banda, el lletrat Joaquim Boadas, que representa l’acusació popular personada per la Fecasarm i Spain Nightlife, opina que «hi havia prou temps per instruir totes les proves i celebrar el judici». Però no va ser així, i el seu alliberament ha provocat un conflicte jurídic entre Espanya i Itàlia, que es disputen les competències per jutjar-lo, ja que Itàlia va instruir el procés paral·lelament basant-se en la nacionalitat de la víctima, que és italiana. A més, va emetre una Ordre Europea de Detenció a finals de l’any passat per reclamar l’acusat. «La jurisdicció italiana permet jutjar crims comesos fora les seves fronteres», explica el lletrat de la família.

L’Audiència va alliberar el processat a mitjans de juny, perquè la llei no permetia que es pogués allargar més temps la seva situació de presó provisional. A mitjans d’agost l’acusat va anar a França amb l’objectiu de posar al dia la seva documentació, i durant el viatge va passar la frontera amb Alemanya, on va ser detingut i extradit a Itàlia.

El 20 d’octubre el president de la secció quarta, encarregada de la causa, va emetre una providència anunciant l’anul·lació del judici, que havia de tenir lloc la setmana vinent.

Ara, l’agència europea Eurojust haurà de decidir qui té jurisdicció per jutjar els dos acusats, i de quina manera s’ha de fer. «Hauran de decidir si es fa el judici contra tots dos, que seria el més lògic en comptes de fer-ne dos de separats per fets que són connexos», manifesta l’advocat de la família.

Paral·lelament, Boadas inclou que s’ha obert una qüestió prejudicial que haurà de resoldre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i que «pot anar per llarg».

De moment, el Tribunal de Roma ha anunciat la seva intenció de celebrar el pròxim 18 de gener «sense més dilacions» el judici contra el principal acusat. Sobre això, Boadas anuncia que estan parlant amb advocats italians per poder seguir personats en la causa a través de l’associació internacional d’oci nocturn en cas que s’acabi jutjant a Itàlia. Allà la fiscalia demana cadena perpètua pel principal acusat, una pena que segons Boadas és «adequada» tenint en compte les penes «laxes» que hi ha aquí per crims d’aquest tipus.

«La família de la víctima està devastada», subratlla Co, que assegura que «el que volen és que es faci justícia, sigui a Espanya o a Itàlia», subratlla.

Per la seva banda, l’advocat Carles Monguilod, que representa el principal acusat, assegura que mai no s’havia trobat en una situació similar, i carrega contra la justícia italiana per iniciar un procés judicial paral·lel. En aquest sentit, indica que l’acusació particular ha jugat a «dues bandes» i conclou que de moment el futur de la causa és totalment «incert».

