Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre joves, un d'ells menor d'edat, per apunyalar-ne un altre la matinada d'aquest diumenge a la zona de la discoteca de Blanes (Selva). Els fets han passat al voltant de les quatre de la matinada, quan un testimoni ha alertat que hi havia un noi a terra amb sang al cos i les cames. La víctima ha estat traslladada a l'hospital de Blanes amb ferides de poca gravetat. Els Mossos han trobat els autors gràcies a la descripció del testimoni i els han requisat un pal de golf i una navalla. Aquests fets han tingut lloc en paral·lel a un operatiu policial conjunt entre la Policia Local de Blanes i els Mossos d'Esquadra per combatre l'incivisme i la delinqüència.

La discoteca Arena de Blanes fa anys que convoca cada setmana joves que venen directament de la zona metropolitana nord. Venen en tren i aprofiten els últims combois de la nit del dissabte i tornen a casa amb els primers del diumenge al matí. El problema, però, és que molts dels joves que van fins a Blanes generen conflictes. La matinada d'aquest diumenge, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per apunyalar una persona a la sortida d'aquesta discoteca. No és la primera vegada que passa, el dissabte de la setmana passada una jove va acabar ingressada per una ganivetada que va rebre a les costelles, també als voltants d'aquest establiment.

Això ha fet que els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Blanes organitzin des de fa quatre setmanes un operatiu policial entre l'estació de tren i la discoteca per evitar conflictes. D'aquesta manera, quan els joves arriben a l'estació, els agents els escorcollen per comprovar que no porten armes blanques ni drogues. La Policia Local també els requisa l'alcohol que porten en bosses de plàstic. A més, els agents també comproven si els joves que baixen a l'estació tenen antecedents policials. Aquesta comprovació ha permès que aquesta nit s'hagin detingut tres menors que s'havien escapat d'un centre i havien anat a Blanes per sortir a la discoteca. Tot plegat s'ha saldat amb vint persones denunciades per portar droga i quatre més que portaven armes blanques. La Policia Local també ha aixecat 36 actes administratives per consum d'alcohol a la via pública.

La situació és «insostenible»

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, creu que la situació que viu el municipi «és insostenible» perquè cada dissabte el poble «s'omple de gent que no són de Blanes» i que entenen l'oci nocturn com «borratxeres, drogues i agressions». En aquest sentit, Canosa ha assegurat que ja fa quatre setmanes que es fa aquest dispositiu policial conjuntament entre Mossos i Policia Local, però que fa molts més anys que treballen per erradicar el problema. Malgrat tot, no tenen les eines suficients per evitar que aquests joves es desplacin fins al municipi cada dissabte a la nit per entrar a la discoteca. Les inspeccions periòdiques que es fan a l'establiment demostren que el propietari compleix amb la normativa vigent i, per tant, no se'l pot sancionar ni tancar el local. El problema, però, són els conflictes que es generen al voltant d'aquest local.

L'alcalde afirma que el problema ja s'arrossega «des de fa una dècada» però no s'ha trobat cap solució per reduir els conflictes que hi ha. Malgrat tot, Canosa defensa que el municipi tingui oci nocturn, tot i que aposta per un model diferent. «L'oci nocturn i l'educació han d'anar lligats de la mà», ha afegit l'alcalde. De fet, Àngel Canosa ha apuntat que aquest problema és «de la societat», ja que mostra «un model de jovent» que no representa al país. Es tracta d'un grup de persones que veu l'oci nocturn com una oportunitat per «rebentar retrovisors dels cotxes, defecar a la via pública, agredir a la gent o drogar-se». De moment, l'alcalde ha garantit que es mantindrà la pressió policial fins que el nivell de conflictivitat baixi.