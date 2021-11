El jutge del Penal 3 de Girona ha arxivat provisionalment la causa pels aldarulls que hi va haver a Lloret de Mar l’agost de 2011. El cas compta amb vint acusats, tots turistes, i 18 dels quals estan en cerca i captura. Per això, i davant la impossibilitat pròxima de jutjar-los simultàniament, el jutge ha decidit arxivar el cas fins que es puguin localitzar tots els acusats.

En una interlocutòria el jutge estima «imprescindible» celebrar el judici amb tots els acusats, en comptes de fer-ho per separat, perquè se’ls demana com a mínim dos anys de presó i també té en compte els delictes que se’ls demanen i les seves declaracions efectuades en seu policial i judicial. A més, recorda que per ara no hi ha indicis que indiquin que poden ser localitzats de forma simultània pròximament.

L’advocat Joaquim Boadas, que representa l’acusació particular que exerceix la FECASARM a la causa sosté que «serà molt difícil que es trobin tots els acusats», i conclou que «el dany que es va causar a la imatge turística de Lloret i a la de l’oci nocturn en general en l’àmbit de Catalunya i fins i tot d’Espanya quedarà injustament sense càstig ni reparació». Boadas assegura que «és evident que s’hauria d’haver exigit una fiança molt més alta als acusats abans de deixar-los marxar als seus països d’origen perquè seria molt difícil portar-los davant la justícia el dia del judici», indica.

La causa que aplega 20 acusats va tenir lloc l’11 d’agost de 2011 a la matinada a la discoteca Colossos de Lloret de Mar. Segons recullen les acusacions, cap a les dues el local va patir un problema elèctric i va quedar-se sense llum ni aire condicionat. L’actuació d’aquella nit va haver de suspendre’s i es va desallotjar la sala, que aplegava 1.800 persones.

Els Mossos i la Policia Local del municipi van ajudar a desallotjar els participants. Durant aquest moment, els acusats no van fer cas a les indicacions dels agents i van començar a cridar i a «incitar la resta de gent a entrar per la força a la discoteca», subratllen. Tot plegat amb un ànim «evident d’atemptar contra el principi d’autoritat». Van començar a increpar i llançar objectes contundents i punxants als agents i als vehicles policials. També van obstaculitzar el carrer «sense estar emparats pel dret de manifestació», van trencar mobiliari urbà, cremar contenidors i formar barricades «per impedir l’actuació policial». Els aldarulls van iniciar-se davant la discoteca Colossos, però aviat es va estendre al centre del municipi.

D’entre els actes vandàlics que descriu la fiscalia, indica que alguns dels acusats van llançar ampolles de vidre, pals i pedres contra els agents, que també van rebre cops de peu i de puny. Un acusat va llançar una tapa de claveguera en una furgoneta d’antidisturbis. També es van destrossar màquines de begudes per endur-se les begudes, es van trencar panells de publicitat, van trencar vidres d’aparadors de botigues i calar foc a papereres. La batalla campal va provocar nombrosos desperfectes i una vintena de ferits, dotze dels quals eren agents de policia. Es van detenir vint persones, tots turistes de diverses nacionalitats -majoritàriament francesos-. Alguns van ingressar a la presó provisionalment durant un temps, i els van imposar fiances de fins a 3.000 euros pels danys ocasionats.

Els desperfectes al mobiliari urbà van costar 36.680,02 euros a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

La fiscalia demana entre dos i nou anys de presó als acusats, mentre que l’acusació particular exercida per la FECASARM sol·licita unes penes que conjuntament arriben als 106 anys de presó. La causa aplega delictes contra desordres públics, atemptat contra els Agents de l’autoritat, lesions, danys i robatori amb força.

La majoria, en cerca i captura

El gener de 2018 el Penal 3 de Girona ja va intentar jutjar els fets, però va haver-lo de suspendre perquè només es van presentar dos dels quatre acusats que es preveia asseure al banc, perquè setze ja estaven declarats en rebel·lia. Ara, són divuit els que estan en cerca i captura.