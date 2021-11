L’Ajuntament d’Arbúcies i el Museu Etnològic del Montseny han creat un arxiu de l’accident d’avió ocorregut el 1970 a Arbúcies per recopilar i ordenar tota la informació que han rebut de ciutadans.

El consistori ha explicat a través d’un comunicat que l’emissió d’un documental al programa Sense Ficció de TV3 sobre aquest incident ha provocat que nombroses persones s’hagin posat en contacte amb l’ajuntament per aportar informació. Per això, l’Arxiu Històric Municipal i l’Ajuntament han fet una crida a totes les persones que vulguin fer aportació d’informació, per crear un fons documental únic i complet per ser dipositat a l’arxiu. Podrà ser consultat de forma oberta pel públic.

L’ajuntament convida a la població a dirigir-se al Museu Etnològic del Montseny si es tenen fotografies, gravacions en vídeo, informació oral o records del tràgic accident.

En aquest sentit, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, assenyala que és molt important la creació d’aquest arxiu per tal de recollir tota la documentació que hi hagi sobre el fatídic accident que va tenir lloc al Montseny ara fa 51 anys «perquè no es perdi la història i tenir-la compilada en un mateix fons per poder ser consultada per a tothom que ho desitgi».

L’accident va tenir lloc el 3 de juliol de 1970, quan un vol charter de la companyia britànica Dan Air procedent de Manchester va estavellar-se al vessant oriental del Montseny, transportant 112 passatgers i tripulants.

Es tracta de l’accident aeri més rellevant ocorregut mai a Catalunya, i el vuitè més greu a l’Estat pel que fa a víctimes.