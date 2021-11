El ple de Blanes va aprovar ahir el pressupost per al 2022, que ascendeix a 59,17 milions d’euros -el més alt fins ara- i que, segons l’equip de govern (ERC-Blanes en Comú), incideix especialment «en l’àmbit social, la transició energètica verda i la dinamització econòmica i cultural». Els comptes van rebre el suport del PSC i del regidor no adscrit José Antonio Morcillo, mentre que Junts i Ciutadans hi van votar en contra.

Després de dos anys «molt complicats», el regidor d’Hisenda, Carlos Garzón, va explicar que aquests pressupostos volen «ajudar Blanes», «estar a prop dels veïns», contribuir a la dinamització cultural i econòmica de la vila i a la seva eficiència energètica. «Volem que Blanes camini cap a un futur millor», va dir. És per això que s’incrementen un 25% les partides relacionades amb temes socials, i creixerà en 50.000 euros la partida destinada a emergència, pobresa energètica i atenció a la gent gran. També passen de 5.000 a 55.000 euros els ajuts a l’habitatge, i s’han destinat 1,5 milions d’euros per a drets sobre tercers per construir 165 pisos de lloguer assequible.

Pel que fa a l’eficiència energètica, seguint amb la línia iniciada l’any passat, s’ha destinat una part d’inversions per a la protecció contra la contaminació atmosfèrica i altres millores en aquest àmbit, com per exemple l’estudi per a posar plaques fotovoltaiques en edificis municipals. Concretament, s’han assignat 250.000 euros que se sumen als 300.000 que ja es van consignar l’any passat. A més, també s’habilitaran punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Finalment, es potenciarà el departament de Promoció de la Ciutat i Turisme, que passarà de 39.000 a 100.000 euros per a diferents projectes, així com 150.000 euros per a accions turístiques. També hi ha 1,5 milions d’euros per a la gestió i execució de projectes de planejament urbà. Així, es destinaran 750.000 euros per millorar la zona turística del municipi, al barri d’Els Pins, a través de l’avinguda Vila de Madrid. Els 660.000 euros restants serviran per a altres actuacions urbanístiques, com la remodelació de la plaça 11 de Setembre.

La portaveu del PSC, Eva Enríquez, va explicar que el seu grup era molt «crític» amb la gestió del govern, tot i que van negociar-ho i van votar a favor per «responsabilitat política». Entre les seves condicions per al «sí» hi ha la progressiva municipalització de la gestió de les zones blaves i apostar per les energies renovables en el subministrament elèctric municipal, entre altres.

En canvi, des de Junts, Mia Ametller va mostrar la seva decepció per l’incompliment dels acords d’anys anteriors, i per això va justificar el seu vot en contra. El portaveu de Cs, Christian Ortiz, va denunciar la manca de voluntat del Govern de negociar amb ells els pressupostos.