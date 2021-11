Els Mossos d’Esquadra han arrestat un jove de 25 anys de nacionalitat espanyola a Lloret de Mar (la Selva) per haver cremat un cotxe de policies de paisà de la Guàrdia Urbana de Barcelona la matinada del 24 al 25 de setembre, segons fonts consultades per El Periódico. El vehicle policial, que no estava logotipat, com es pot veure a la imatge que acompanya aquesta notícia, va ser calcinat durant els greus aldarulls que van seguir a un polèmic ‘macrobotellon’ que va reunir més de 40.000 persones –moltes eren menors d’edat– a l’avinguda Maria Cristina i el parc de Joan Miró. L’home ha sigut detingut –ahir dijous a les cinc de la tarda– dos mesos després de l’incident arran de la investigació del GIDOP (Grup d’Investigació de Delictes d’Ordre Públic).