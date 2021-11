Kilian Jornet va intervenir ahir a la primera ponència del Congrés Mundial de Turisme Esportiu (WSTC) titulada «Reptes de turisme esportiu davant la nova normalitat i la seva contribució al desenvolupament sostenible». Ho va fer a través d’un holograma d’una qualitat excepcional que el connectava a cos sencer i en vista 3D amb la sala, com si fos allà.

L’atleta de muntanya, que fa un any va crear la Fundació Kilian Jornet per preservar l’entorn de muntanya i aportar un granet més de sorra per frenar el canvi climàtic, va fer una tocada de crostó involuntària -en termes de medi ambient i sostenibilitat- a l’organització de l’esdeveniment durant la connexió en directe des de Noruega, on resideix.

Jornet va parlar de fer un canvi en el model turístic actual i va fer especial èmfasi en la necessitat de deixar d’entregar productes de marxandatge de «baixa qualitat» als esdeveniments esportius. Una patinada que l’organització del mateix WSTC 2021 ha comès.

I és que ahir es van donar als assistents -que van passar presencialment pel Palau de Congressos Olympic de Lloret de Mar- motxilles plenes d’aquest tipus d’objectes, amb casquets de natació que promocionen la «Costa Brava», viseres ciclistes de «Lloret de Mar», bolígrafs, llibretes, ampolles de plàstic i, fins i tot, mascaretes del congrés de roba, això sí. L’esportista proposava invertir els diners que es destinen a aquestes campanyes a fer accions com plantar arbres i animava també a practicar turisme esportiu de proximitat, per disminuir la petjada de carboni, i a no etiquetar els paratges naturals que es pengen a les xarxes, per evitar-ne la massificació.