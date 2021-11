Més d’una vintena d’activitats de circ han omplert els darrers dos dies Breda en el Dia del Circ, un festival solidari organitzat per Contaminando Sonrisas que porta les rialles a camps de refugiats i indrets amb problemàtiques humanitàries. Amb el festival es recapten fons per impulsar els proejctes. Després de l’aturada de l’any passat per la Covid s’ha volgut reestructura per apropar el festival més al públic.

El festival ha comptat amb més d’una vintena d’activitats i espectacles. Jocs en família, slackline, circ punk postcontemporani o circ rural són algunes de les propostes. S’hi han sumat instal·lacions artístiques, pintacares, tallers, un mercat, d’artesania o diferents food trucks amb diverses opcions de restauració.

«Solo», un muntatge de Roi Borrallas que s’endinsa en la vida d’un clown,va donar el tret de sortida al Dia del Circ.

Durant tot ahir es van anar succeïnt els espectacles en espais com el Pati de l’Abadia, la Plaça del Claustre, la Bassa del Molí o la Plaça Lluís Companys, entre d’altres. L’espectacle més destacat de la jornadamva ser el cabaret multidisciplinar «Acròbates del vers»nque va tancar el festival al Cercle Bredenc a càrrec de l’espai de circ autogestionat Cronopis,

Els dies previs al festival s’han celebrat funcions al Centre de Serveis per a la Gent Gran de Breda i aquest any s’hi han sumat una sèrie d’actuacions adreçades a escoles de la zona.

També s’ha organitzat una trobada de programadors de circ i artistes i una exposició que ha permès veure el treball solidari realitzat per l’associació arreu del món.