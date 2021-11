Un motorista ha mort aquest migdia en un accident en sortir de la via mentre circulava per una pista forestal a Osor, a la Selva.

El motorista ha caigut fora de la pista i ha mort a conseqüència de l'accident.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís un minut abans de la una del migdia.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, un motorista ha patit una sortida de via i ha caigut a terra. Cap altre vehicle s'hi hauria vist implicat.

Al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat una patrulla dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància, l'helicòpter i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 122 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 45 de les quals són motoristes.