Dos accidents de trànsit a l'autovia A-2 a Caldes de Malavella han complicat la circulació aquest matí en direcció Girona. S'han generat cues quilomètriques en aquesta via tan utilitzada el matí per a moltes persones que van a la feina. En total, hi hauria quatre persones ferides en els dos sinistres viaris.

El primer ha consistit en un accident de trànsit múltiple, on segons el Servei Català de Trànsit, han xocat quatre vehicles per encalç.

El succés ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 704 de l'A-2 en sentit Girona pels volts de tres quarts de nou del matí.

A lloc s'hi han desplaçat els efectius d'emergències (SEM, Mossos de Trànsit i Bombers). En l'accident s'hi han vist implicats quatre cotxes i amb el resultat de dos ferits de poca gravetat. A lloc el SEM ha enviat tres ambulàncies, que ha evacuat els dos ferits a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Des de llavors, hi ha un carril tallat de l'autovia i cues d'uns tres quilòmetres de longitud en direcció Girona.

A més, com que l'accident ha tingut lloc a prop de l'enllaç amb l'Eix Transversal, en aquest punt també s'hi produeixen afectacions, segons Trànsit.

Segons accident

D'altra banda, cap a un quart i cinc deu del matí, s'ha produït un segon accident de trànsit a 500 metres del primer. Aquí han xocat dos cotxes i dues persones també haurien resultat ferides lleus. S'apunta que aquest accident es podria haver produït arran de la cua que hi ha a la zona arran del primer sinistre viari.

Normalitzada

La situació viària s'ha donat finalment per normalitzada cap a dos quarts de dotze del migdia, tres hores després del primer sinistre viari i un cop retirats tots els vehicles implicats.