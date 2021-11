El plenari de l'Ajuntament d'Arbúcies (Selva) ha aprovat una moció per demanar al Departament d'Educació que declari l'escola Vedruna com a centre d'alta complexitat i, d'aquesta manera, es mantingui el concert econòmic per a la classe de P3. El consistori assegura que bona part dels alumnes que cursen P3 en aquesta escola són de famílies vulnerables i situacions socioeconòmiques desfavorables. El Departament d'Educació va retirar el concert econòmic a principis d'aquest curs perquè no s'arribava amb un mínim d'alumnes matriculats per mantenir la subvenció (13 infants). Des de l'ajuntament afirmen que amb la retirada del concert també es perden recursos pedagògics que són necessaris en aquesta classe.

El Departament d'Educació ha retirat el concert econòmic del grup de P3 a l'escola Vedruna d'Arbúcies. El motiu és que aquest curs escolar no s'arriba al mínim de matriculats que fixa el Departament per mantenir el concert, que són 13 alumnes inscrits al grup. Amb l'objectiu de recuperar el concert de cara al curs vinent, l'Ajuntament d'Arbúcies ha aprovat una moció en què es demana a Educació que reconegui l'escola com a centre d'alta complexitat. El consistori creu que més enllà de l'increment econòmic que suposa per les famílies assumir la matrícula sense l'ajuda de la Generalitat, també es perden recursos pedagògics i d'acompanyament educatiu que són molt necessaris a l'escola. En un comunicat, l'Ajuntament d'Arbúcies recorda que bona part dels alumnes matriculats provenen de famílies immigrants i que no han estat escolaritzats en llars d'infants.

A més, un percentatge elevat d'aquestes famílies reben atenció dels serveis socials per la seva situació de vulnerabilitat i les condicions socioeconòmiques desfavorables que tenen a casa. A més, a l'escola hi ha un nombre variable d'alumnes amb necessitats educatives especials a qui cal donar resposta. Per això, el consistori creu que l'escola Vedruna ha de convertir-se en un centre d'alta complexitat, «tal com reflecteixen els informes de l'àrea d'Atenció a les Persones i la mateixa escola» que s'han enviat als serveis territorials d'Educació a Girona.