Blanes va començar la setmana passada el muntatge del monumental pessebre que arriba a la 24 edició per aquestes festes amb l’objectiu de reproduir l’època en la qual «Blanes feia olor de vi». El tradicional element nadalenc estarà dedicat al cultiu de les vinyes al segle XIX quan ocupaven el 40% del terme.

El pessebre després de dos anys instal·lat a la plaça dels Dies Feiners retorna al passeig de Dintre, a l’altura on hi ha l’edifici de l’Ajuntament.

Des el 1998 el muntatge va a càrrec de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i actualment compta també amb l’ajuda dels alumnes de l’institut Serrallarga.

Els primers treballs d’elaboració s’han estat portant a terme a l’institut. Però des de la setmana passada han començat les tasques a la carpa i a la tarima del passeig on se situarà el pessebre monumental.

La feina al voltant de l’elaboració de l’estructura va ser especialment intensa divendres passat, segons l’Ajuntament de Blanes, i es reprendrà aquesta setmana, a cavall entre finals de novembre i l’inici del desembre, per poder inaugurar aquest proper divendres dia 3.

El pessebre rep cada any una gran afluència de visitants i no s’ha diexat de muntar ni tan sols l’any passat, durant la pandèmia. Les dimensions són una mica inferiors a anys anteriors però continua sent monumental i mantenint una acurada reproducció de la temàtica a la qual es dedica: una efemèride, un lloc emblemàtic de la vila o un fet històric destacat de la cronologia blanenca. Per al 2021 s’ha volgut homenatjar als pagesos que segles enrere es dedicaven a la producció de vi a la població.

Blanes havia destacat segles enrere per ser un centre de cultiu i elaboració d’aquest producte. Durant la primera meitat del segle XIX era el municipi del Delta de la Tordera on el conreu de la vinya ocupava més extensió, superant el 40% dels camps de la superfície del terme municipal.

L’arribada de la plaga de la fil·loxera al Delta de la Tordera, data el 1882, va estroncar l’expansió de la vinya, que l’any 1891 ocupava entre 25 i 50 hectàrees a Blanes. Això va comportar l’inici d’una davallada lenta i progressiva, que va culminar a la segona meitat del segle XX.

El Pessebre Monumental de Blanes d’aquest Nadal comptarà amb tres principals elements: el naixement, la berenada i la reproducció d’una de les masies on es produïa vi al segle XIX, que estava situada a la pujada del carrer Santa Bàrbara, entre els barris de Sa Carbonera i Dintre Vila.

En aquest espai del pessebre s’hi reprodueixen les vinyes i el procés d’elaboració del vi. Es tracta de la reproducció d’un dels molts indrets on s’hi feia aquest conreu i producció, però van arribar a ser tants pagesos els qui s’hi dedicaven que fins i tot corria la dita popular que «Blanes feia olor de vi».

Les tres zones de les quals es composarà el pessebre estan delimitades per una estructura feta de suro que precisament es va començar a alçar divendres passat.

Hi col·laboren 50 alumnes

El laboriós procés de disseny i elaboració és una feina conjunta de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i els alumnes de l’Institut Serrallarga, comptant amb un artista del muntatge que actua de nexe comú: Rafa Guzmán.

Per la seva banda, els estudiants estan coordinats per cinc professors del centre d’ensenyament secundari blanenc: Susanna Castilla, David Fontalba, Albert Álava, Javi Redondo i Silvia Ropero.

Els alumnes són del PCI de Pintura, l’Aula Oberta, i de 1er de Màrketing i Publicitat, són uns cinquanta que hi posen coneixements, esforç i enginy.