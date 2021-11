Arbúcies disposarà d’un habitatge d’emergència social per atendre víctimes de violència masclista com a recurs per al procés d’acompanyament i de suport a les víctimes.

Amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les dones, l’Ajuntament d’Arbúcies va anunciar que en les properes setmanes finalitzarà el condicionament d’aquest habitatge per atendre situacions d’emergència de violència masclista i de sensellarisme.

Segons el consistori del municipi selvatà, el pis serà d’estada temporal i de curta durada abans de derivar els casos atesos a serveis especialitzats i de llarga estada. L’equipament necessari i els subministraments estan pràcticament instal·lats, expliquen. I afegeixen: «només manca l’aprovació del reglament regulador d’aquest nou recurs social. En els propers dies es tancarà el tràmit administratiu i entrarà en funcionament el servei».