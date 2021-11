Dos accidents de trànsit a l’autovia A-2 a Caldes de Malavella van complicar ahir la circulació en direcció Girona. Es van generar cues quilomètriques en aquesta via tan utilitzada el matí per a moltes persones que van a la feina. En total,quatre persones van resultar ferides lleus. El primer accident, al voltant de les nou, va ser múltiple, amb quatre vehicles implicats per encalç. Vint minuts més tard, a uns 500 metres de distància, dos cotxes van col·lisionar. El trànsit no es va normalitzar fins a dos quarts de dotze.