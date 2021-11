L’Ajuntament de Blanes ha començat la instal·lació dels llums i els elements de la decoració nadalenca que lluiran arreu del municipi aquestes festes, i que s’inauguraran divendres dia 3 de desembre a la tarda. Enguany, s’ha ampliat el nombre de carrers on s’instal·larà la il·luminació, s’han introduït diverses millores i innovacions i s’han substituït algun dels tradicionals elements coneguts al municipi, tant per vilatans com per visitants. Amb tot, hi haurà molts més llums del que és habitual. Per poder donar l’abast a aquesta ampliació, s’ha assignat una partida global de 60.000 euros, el doble que l’any passat, quan se’n van destinar 29.000 euros. D’aquests 60.000 euros, 46.800 s’han destinat a llogar l’increment d’elements de lluminària nadalenca i els 14.000 € restants han servit per comprar i reposar els catorze cartells lluminosos que són propietat de l’Ajuntament de Blanes. Per últim, aquest hivern es tornarà a col·locar l’arbre a l’espai on ha estat més vegades, a la Plaça d’Espanya, després que els dos anys anteriors estés emplaçat excepcionalment davant l’edifici consistorial, al Passeig de Dintre. El guarnit s’està fent entre una empresa contractada i la Brigada municipal.