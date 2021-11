Ensurt aquest migdia a una àrea industrial de Massanes.

El sostre d'una nau abandonada a peu de la C-35 -a tocar la rotonda d'accés a Hostalric- s'ha ensorrat.

El succés s'ha produït quan passaven pocs minuts de la una del migdia, quan la Policia Local d'Hostalric ha alertat els Bombers que hi havia hagut aquest ensorrament.

A lloc s'hi han desplaçat amb dues dotacions, que han revisat la nau on han pogut comprovar que no hi havia ningú.

El sostre que s'ha ensorrat és de xapa i segons els Bombers, s'ha hagut d’abalisar l'àrea afectada de la nau i els accessos per evitar que ningú hi entri. Ja que hi ha perill que col·lapsi i, per tant, tota acabi en runes.

Posteriorment, han informat l'ajuntament de Massanes sobre l'estat de la nau del polígon.