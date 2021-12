L’Ajuntament de Breda va aprovar dilluns, a l’última sessió ordinària anual del Ple Municipal, el Pressupost General del 2022. Els comptes del consistori per l’any vinent pujaran a un total de 4.035.275 euros. D’aquesta quantitat, es preveu destinar un total de 567.665 euros a inversions reals (120.000 euros a través d’operacions de crèdit a llarg termini). El punt es va aprovar amb els vuit vots favorables del grup d’ERC i els tres vots en contra dels grups de l’oposició.

Durant la sessió de Ple, també es van aprovar dues modificacions de crèdit. La primera, 15/2021, mitjançant suplement de crèdit. Es destinaran 37.200 euros del romanent de tresoreria per a amortitzacions de deute bancari. Aprovada amb el vot favorable de tots els grups excepte JXCAT. La segona, 16/2021, mitjançant transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica. Es destinaran 15.000 euros per a necessitats sorgides en béns i serveis, que es retirarà d’altres partides d’aquest mateix capítol i que no s’esgotaran en el que queda d’any. A aquesta modificació el grup d’ERC hi va votar a favor, mentre que la resta de grups del consistori municipal es van abstenir.