L’Ajuntament ha fet un reconeixement públic als Mossos d’Esquadra amb seu Blanes pels 26 anys de la comissaria local.

Ahir es va celebrar l'alte en el qual l’alcalde, Àngel Canosa, va lliurar al cap de l’ABP Selva Litoral amb seu a Blanes, David Castro, una reproducció de l’escut oficial, acompanyat del cap de la Policia Local, Joan Garcia.

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes va allotjar de dimecres l'acte oficial amb motiu dels 25 anys + 1 que ha complert la comissaria que allotja l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de la Selva Litoral, amb seu a Blanes. Com moltes efemèrides i celebracions d’aniversari que ha estroncat la Covid, s’ha hagut de celebrar amb un any de retard, però no l'ajuntament n ova voler deixar l’ocasió de recordar una fita tan destacada.

L’any passat es va complir el primer quart de segle de vida d’ençà que la comissaria dels Mossos d'Esquadra es va inaugurar. Concretament, va ser l’1 de novembre de 1995.

L’acte el van encapçalar l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, qui és també el responsable polític de Seguretat i Emergències a l’Ajuntament de Blanes; el cap de la Policia Local de Blanes, Joan Garcia; i el cap de l’ABP de la Selva Litoral, David Castro. Els van acompanyar el sots-cap de l’ABP, Josep Antoni Marco; el sergent en cap de Seguretat Ciutadana, Santiago Serra; el sergent de la Policia Local de Blanes, Àlex Meléndez.; així com regidors i regidores del consistori blanenc.

Col·laboració policial

El cap de la Policia Local de Blanes es va encarregar de donar la benvinguda a tothom, destacant, segons informa l'ajuntament "la mútua col·laboració que sempre hi ha hagut entre les dues policies". Tot seguit, l’alcalde va lliurar al cap de l’ABP de la Selva Litoral, David Castro, una de les màximes distincions que atorga l’Ajuntament de Blanes: una reproducció en pedra de l’escut oficial del municipi.

L’inspector en cap de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Blanes agrair el reconeixement, explicant que estava especialment emocionat perquè precisament ell va ser un dels policies que va viure la posada en marxa de la comissaria.

Després de passar per altres destinacions, la darrera de les quals el va dur a Sant Feliu de Guíxols, David Castro va passar a ser el cap de l’ABP de Blanes a principis del 2015. El cap de la comissaria de Blanes va recordar ahir els difícils inicis del 1995, destacant també la col·laboració i bona relació que hi ha entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.