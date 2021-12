El Lloret Convention Bureau participa aquesta setmana a la fira IBTM World, que té lloc a Barcelona del 30 de novembre al 2 de desembre. La fira IBTM recupera enguany el format presencial després que l’any passat es dugués a terme virtualment degut a la pandèmia de la Covid-19.

La fira IBTM compta amb un sistema d’agendació prèvia i el Lloret Convention Bureau arriba amb més d’una vintena d’entrevistes tancades amb diferents organitzadors professionals d’esdeveniments, així com trobades amb col·laboradors del sector amb l’objectiu de planificar accions de promoció i comercialització de cara al 2022.

El Lloret Convention Bureau, que disposa d’un espai dins l’estand de Catalunya, ha comptat amb la presència de diversos representants d’empreses membres com són Evenia Hotels, L’Azure,, Hotel Rigat Park, Hotel Santa Marta o Guitart Hotels que també s’han desplaçat fins a la fira per dur a terme diferents reunions amb els professionals internacionals assistents.

La fira IBTM és una de les principals fires internacionals de la indústria de reunions i compta amb professionals de més de 72 països. Enguany l’organització ha anunciat que s’han assolit el mateix número de cites programades que l’any 2019.

Aquesta acció promocional internacional coincideix amb un congrés científic impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya que s’està duent a terme aquests dies al Palau de Congressos Olympic de Lloret de Mar; es tracta del 11th International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation que compta amb 114 participants presencials i 80 online especialitzats en l’àmbit del posicionament i la navegació i el seu desenvolupament.

A més, la setmana passada, Lloret de Mar també va acollir el Congrés Mundial de Turisme Esportiu organitzat per l’Organització Mundial de Turisme (OMT) i l’Agència Catalana de Turisme (ACT), que va comptar amb més de 600 participants, entre els que ho van fer en format presencial i els que ho van seguir en línia, provinents de 21 països diferents.