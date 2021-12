L’Audiència de Girona ha condemnat el parricida de Sils a 26 anys i mig de presó per un delicte d’assassinat, falsificació de document mercantil i frau a la Seguretat Social. Després d’una setmana de judici que va tenir lloc fa prop un mes, el jurat popular va considerar que l’acusat és culpable de matar la seva mare per tal d’apoderar-se d’un crèdit de 13.000 euros que havia demanat en nom seu i per quedar-se la seva pensió fent-se passar per ella.

La sentència, doncs, ha considerat que ha quedat demostrat que el 9 de novembre de 2017 l’acusat va sorprendre la víctima mentre sortia de la dutxa i li va tapar les vies respiratòries fins que va deixar de respirar. «Ho va fer mentre la víctima estava desprevinguda, i conscient de la superioritat que li atorgava la seva envergadura física davant la seva mare i anul·lant la seva capacitat de defensa», indica la sentència. Llavors va embolicar el cadàver amb plàstics i va amagar-lo al garatge. Els Mossos van descobrir el cos el 3 de setembre de 2018. Durant l’any 2018 va simular que la seva mare seguia amb vida per tal d’apropiar-se de la pensió d’uns 770 euros que cobrava cada mes de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). La sentència conclou que en total va quedar-se 9.3219,3 euros que ara haurà de retornar. El mòbil del crim hauria sigut econòmic, ja que que durant el 2017 va incrementar les seves despeses i va fer molts viatges a Reus i Salou, segons el fiscal perquè havia iniciat una relació amb una prostituta que no s’ha pogut localitzar. L’augment del seu nivell de vida es va constatar en els moviments dels seus comptes bancaris, que van ser exhaustivament analitzats durant la investigació del cas. Aquell any va demanar dos préstecs per un total de 8.800 euros, i «la necessitat de tenir més efectiu» va fer que l’acusat sol·licités un altre préstec, aquest cop des del compte de la seva mare i prescindint del seu consentiment. El jurat va tenir clar que el condemnat ho va fer sense el consentiment de la víctima perquè les seves amigues, que van ser les que van denunciar la seva desaparició, van afirmar que el seu coneixement sobre les noves tecnologies era «pràcticament nul», i que era impossible que ella hagués fet l’operació amb el mòbil. La culpabilitat de l’acusat no s’havia posat en dubte, ja que la defensa en l’última sessió del judici va demanar-li 4 anys de presó, considerant que havia matat la víctima, però que ho havia fet sense voler. Sobre això, la sentència resol que el jurat va decidir «per unanimitat» que el processat era conscient que impedint que la víctima respirés podia causar-li la mort, i que cal fer un esforç constant per aconseguir-ho, un fet que xoca amb un acte involuntari. D’altra banda, la sentència de la secció tercera de l’Audiència, que no és ferma, absol a Banc Sabadell com a responsable subsidiari pel delicte de frau a la Seguretat Social. La magistrada sosté que no ha quedat acreditat que l’entitat no efectués els controls de fe de vida requerits perquè no havia passat el temps exigit legalment, que són dotze mesos. Per últim, el condemnat haurà d’indemnitzar al seu germà amb 15.000 euros, una quantitat que no s’ha incrementat perquè la magistrada ha determinat que la relació amb la víctima era «dèbil».