Ahir al vespre es va tornarar a celebrar el Sopar de Dones Solidàries, a la Sala Palas Atenea de l’Hotel Guitart Central Park Aqua Resort de Lloret de Mar, que arriba a la seva catorzena edició, només interrompuda l’any passat per la pandèmia.

El sopar, promogut per la Fundació Climent Guitart, és a benefici de l’AECC-Catalunya contra el càncer Girona i el seu programa Molt x viure que, des del 1987, dona suport a les dones amb càncer de mama per aconseguir millorar la seva qualitat de vida, a través de l’atenció psicològica.

En anteriors edicions, l’acte ha arribat a congregar 300 dones. Aquest any, hi van participar les models Judith Mascó, Martina Klein, Verónica Blume i Vanessa Lorenzo, que van compartir taula amb la ninotaire Pilarin Bayés, les periodistes Montse Armengou i Ruth Jiménez, o les presentadores Ares Teixidó, Laura Fa, Lorena Vázquez i la ballarina Jessica Expósito. També hi van assistir l’escriptora Asha Miró i les cantants Lucrecia, Nerea Rodríguez i Rebeka Brown.

La incidència de la malaltia a Catalunya

Cada any, 4.500 dones són diagnosticades de càncer de mama a Catalunya, una xifra que creix al voltant de l'1%, sobretot per l'envelliment de la població. Els últims anys, s'ha aconseguit reduir la mortalitat per aquests tumors i, de fet, gràcies als avenços de l'última dècada, 9 de cada 10 dones continuen vives i sense recaiguda 5 anys després. Durant el passat Dia Mundial contra el Càncer de Mama, es va fer subratllar de forma especial en la importància de la detecció precoç i el tractament personalitzat de cada pacient.

Continua la campanya solidària de Guitart Hotels contra el càncer

Des del passat 19 d’octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama, Guitart Hotels ha posat en marxa una nova iniciativa solidària, amb el nom Multipliquem-nos contra el càncer.

Aprofitant aquesta data, els clients que reservin allotjament en els seus establiments a Lloret de Mar, Barcelona i la Cerdanya, a través del web de la cadena poden aportar 1 euro per persona i nit per lluitar contra el càncer de mama.

Els imports que es recaptin per aquest concepte Guitart Hotels els duplicarà, i els donarà íntegrament a l’Institut Català d’Oncologia i a l’associació Catalunya contra el càncer, a parts iguals. Aquesta nova acció solidària de Guitart Hotels s’allargarà fins l’últim dia d’aquest any 2021.

Sobre la Fundació Climent Guitart

Fundada el 2018, la Fundació Climent Guitart és una entitat sense ànim de lucre que mostra la cara més solidària de Guitart Hotels. Fa honor a l’empresari Climent Guitart, qui va presidir aquest grup hoteler durant més de 30 anys.

La fundació, presidida per Cristina Cabañas, té com a objectiu dos àmbits que també van marcar professional i personalment la vida de Climent Guitart: per un costat, el foment i el desenvolupament del turisme i, de l’altre, la solidaritat cap a sectors especialment vulnerables.

Treballa en projectes destinats a la formació i la promoció dels professionals del sector, l’enriquiment cultural i l’impuls del turisme sostenible i responsable. Organitza cada any el Business Tourism Market (BTM), un espai de debat sobre la indústria del turisme. Cada any, atorga els Premis Climent Guitart, uns guardons que reconeixen l’excel·lència en els àmbits de la formació, l'emprenedoria, la solidaritat i la música.

En l’àmbit de la solidaritat, focalitza la seva ajuda en diferents projectes d’atenció a aquells sectors de la població que, per motius econòmics, geopolítics o socials, esdevenen especialment vulnerables. Aquí s’emmarquen iniciatives com el Sopar de Dones Solidàries o el conveni amb la Fundació Barça, que promou la inclusió social de joves migrants sense referents adults i el benestar de nens que lluiten contra una malaltia greu.