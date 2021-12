Dos joves de 19 i 21 anys i veïns de Tordera van morir ahir al matí en caure amb el cotxe a una riera de Sils (Selva). L’accident es va produir durant la matinada però no va ser fins a quarts de nou del matí que dos caçadors van alertar-ne al trobar-se el cotxe bolcat. Segons les primeres informacions, el turisme anava per un camí de la zona, va sortir de la via en un pas inundable i va quedar de cap per avall dins la riera de Vallcanera. L’avís del sinistre es va rebre a les 08.21 hores el matí a tocar del polígon industrial de l’antiga paperera de Sils.

La zona de l’accident és una pista forestal en bon estat i la riera no baixa plena. El sinistre es va produir a tocar del polígon industrial de Can Cuca, just al costat d’un petit pont per on passa la via del tren.

Segons les primeres informacions el dos ocupants del vehicle circulaven per un camí de la zona, quan per causes que es desconeixen van sortir de la via. El cotxe es va precipitar al conducte i va quedar bolcat de cap per avall.

Després de rebre l’avís s’hi van desplaçar cinc unitats dels Bombers de la Generalitat, entre elles la unitat subaquàtica que va ser l’encarregada de rescatar els cossos sense vida dels dos joves.

Els Bombers van fer un sondeig a la sèquia per descartar que hi hagués més víctimes a causa de l’accident. Al lloc del sinsitre també s’hi van desplaçar tres dotacions dels Mossos d’Esquadra, i diverses patrulles de la Policia Local de Sils.