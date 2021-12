L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha incorporat una furgoneta a la flota de vehicles municipals amb la característica principal que és 100% elèctrica. El nou vehicle s’utilitza de forma exclusiva per la unitat canina de la Policia Local del municipi. Per això, l’automòbil està adaptat per a garantir el benestar, la seguretat i les condicions climàtiques que requereixen els gossos policials per poder treballar en les millors condicions.

A més, la furgoneta està retolada com a vehicle policial amb una imatge que l’identifica com a cotxe per desplaçament de gossos policia i que és molt semblant a la que fa servir el cos de Mossos d’Esquadra per la mateixa unitat; amb el cap d’un pastor alemany com a element principal. L’adquisició del furgó ha estat possible gràcies a una subvenció de 13.814,30 euros rebuda per part de la Diputació de Girona. Amb aquesta incorporació l’Ajuntament de Caldes contribueix amb la millora de l’eficiència energètica i la reducció de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle planificats prèviament en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC). El PAESC és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local que conté les accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la Unió Europea per al 2030.