L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ja té les 12 propostes de la convocatòria dels Pressupostos Participatius del 2021, un mecanisme de participació ciutadana que té com a objecte implicar els veïns i veïnes pel que fa a l’execució d’actuacions per millorar el municipi. En l’edició d’enguany, la ciutadania tindrà la potestat de decidir, entre el 13 i 26 de desembre, el destí d’una partida de 100.000 euros del pressupost municipal.

D’entre els projectes que opten a realitzar-se hi ha millores als centres educatius del municipi, tant de les llars d’infants La Mainada i El Tabalet, com de l’escola Castell de Farners o de la Sant Salvador d’Horta.

Altres propostes són l’adequació de l’espai de socialització per a gossos de Can Malladó, l’ampliació i millora del parc de cal·listènia del parc de Sant Salvador o la il·luminació del camí del parc Sant Salvador fins al balneari. També hi ha una proposta que contempla arranjat l’espai de darrere l’arxiu històric comarcal per crear l’Espai Francesc Rosquellas, dedicat a la tradició local de la ratafia.

Entre els dies 27 i 30 de desembre es farà el recompte dels vots dipositats a les urnes i es comunicaran les propostes guanyadores.