L’Ajuntament de Vidreres ha incorporat un radar mòbil a les eines de què disposa la Policia Local del municipi. L’objectiu, segons detallen fonts del consistori, no és sancionar sinó treballar per reduir l’excés de velocitat a les principals vies del municipi, com pot ser la C-63 que creua tot el nucli.

Per això, els controls es notificaran amb senyals viaris sobre el terreny i també s’informarà de la seva posició amb anterioritat als veïns i veïnes del municipi mitjançant les xarxes socials oficials de l’Ajuntament.

La incorporació s’ha empès després que part dels veïns i veïnes de Vidreres fes temps que es queixessin dels excessos de velocitat d’alguns conductors que circulen pel municipi. En aquesta línia, l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, va dir: «No podem permetre que aquestes situacions incíviques, de descontrol a la carretera i que provoquen una alta sensació d’inseguretat continuïn passant a Vidreres, és per això que s’ha procedit a l’adquisició d’un radar mòbil que permetrà als agents dur controls en diferents punts conflictius del municipi».

Camps també va insistir en la idea que «l’objectiu no és posar multes ni recaptar diners». I va afegir: «precisament volem conscienciar a tothom que cal respectar la normativa de velocitat i seguretat viària per evitar accidents. Volem que els veïns i veïnes n’estiguin assabentats, i a través de les xarxes socials i la senyalització viària s’avisarà en tot moment d’aquests controls mòbils, volem conscienciar, no castigar».

Així, des de fa unes setmanes, es fan controls de velocitat amb el nou cinemòmetre, amb especial incidència als accessos de la població, entre Els Salzes i la rotonda dels ranxers, així com a l’entrada a Vidreres pel pavelló municipal.

I és que, en aquest punt com en altres carreteres d’accés a Vidreres, on la velocitat està limitada a 50 km per hora, molts vehicles excedeixen els topalls establerts. Un fet, que l’ajuntament considera que pot posar en perill els vianants, així com la resta d’automòbils que circulen per la via, fent que augmenti el risc d’accidents.