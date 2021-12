Blanes engega aquesta setmana la segona edició de la campanya «Regala Reis a Blanes», una iniciativa promoguda per l’ajuntament que repartirà 4.000 Cartes als Reis amb vals de 12 euros entre els infants empadronats al municipi d’edats compreses entre els 0 i els 12 anys. L’import total es podrà bescanviar als comerços adherits i s’instal·larà una Bústia Reial perquè es puguin enviar les cartes.

Segons fonts municipals, l'objectiu que la campanya, que compta amb un pressupost total de 53.000 euros finançat per l’ajuntament, és fer costat a la ciutadania davant la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia.

Enguany, hi ha dues novetats respecte a la campanya del 2020. En primer lloc, s’ha augmentat la franja d’edat dels infants que se’n poden beneficiar, i que volten en total uns 4.000 nens i nenes. L’any passat va ser dels 3 als 12 anys, i aquest 2021 també s’ha fet extensiva als nadons, de manera que anirà dels 0 als 12 anys.

L’altra millora és l’augment de la quantia dels vals, que ha passat a ser de 12 euros en lloc dels 10 euros del 2020. A partir de dijous vinent, dia 9 de desembre, es repartiran a tots els nens i nenes de Blanes de 0 a 12 una Carta als Reis perquè l’emplenin amb els seus desitjos. A la part baixa de la carta hi ha un retallable amb aquest val per 12 euros finançats per l’Ajuntament de Blanes, mentre que la carta la podran anar a lliurar a la Bústia Reial que s’instal·larà aquesta setmana davant l’ajuntament.