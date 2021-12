Lacompanyia d’aigua Riera Cabanyes, encarregada del subministrament d’aquest servei a la urbanització Lloret Residencial de Lloret de Mar, ha presentat una denúncia als Mossos d’Esquadra per acabar amb el que considera la causa que «impedeix el bon funcionament del servei d’aigua»: cases connectades de forma irregular a la xarxa elèctrica de la zona que fan col·lapsar el servei i «tenen conseqüències en els bombaments d’aigua».

La denúncia arriba després que la setmana passada els veïns d’aquesta urbanització de Lloret denunciessin que feia una setmana que tenien el servei interromput i no rebien cap solució per part de la companyia d’aigua.

Riera Cabanyes assegura que es va haver de suspendre el servei perquè es va cremar una estació de distribució i, encara que els dipòsits estaven plens, no es podia fer arribar l’aigua als xalets.

La distribuïdora d’aigua demana ara que se solucionin els problemes amb la xarxa elèctrica que gestiona Endesa per poder, diu, oferir un bon servei de subministrament. Segons la companyia, la sobrecarrega a la que presumptament ha de fer front la línia fa petar el sistema i els fa malbé els aparells de distribució del fluid. Riera Cabanyes assegura que, sobretot a les nits entre 22 i 23 h, la xarxa fa un esforç extra per, presumptament, alimentar les «nombroses plantacions de marihuana que hi ha».

Ara el servei està reparat, però el propietari de l’empresa de subministrament d’aigua assegura que estan «preocupats perquè cada vegada són més els que punxen la llum i el problema es pot repetir». Per això, reclamen que s’actuï.

Endesa ha confirmat al Diari de Girona tenir coneixement de «manipulacions irregulars d’instal·lacions» en aquesta urbanització. A més, l’elèctrica explica que ja s’han fet actuacions a Lloret Residencial per revertir el frau elèctric i que se’n continuaran fent per «seguretat de les persones i dels immobles». La companyia recorda que punxar la llum pot provocar incendis i, en conseqüència, suposa un gran risc. Per la seva banda, fonts de l’ajuntament asseguren desconèixer si s’està fent un ús fraudulent de la xarxa elèctrica i si a l’interior d’algunes cases hi ha cultius il·legals.