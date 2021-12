L'Audiència de Girona ha condemnat un supermercat a indemnitzar amb 46.110,56 euros una clienta que va caure al pàrquing de l'establiment a Vidreres (Selva). La sentència recull que el 8 de juny del 2017 la dona va relliscar perquè hi havia líquid a l'aparcament i, arran de la caiguda, es va fracturar la ròtula. El tribunal subratlla que la cadena de supermercats és responsable de l'accident: «La demandada no ha provat haver actuat amb la diligència exigible per evitar la caiguda». En aquest punt, assenyala que és «altament probable» que els vehicles perdin líquid en un aparcament amb entrades i sortides constants i que la cadena no ha acreditat que «extremés les precaucions» per mantenir les instal·lacions «en condicions segures».

La secció primera de l'Audiència de Girona ha estimat el recurs interposat per l'advocat de la demandant, Óscar Álvarez, contra la sentència del jutjat de primera instància 3 de Santa Coloma de Farners que va desestimar la demanda i va concloure que la cadena de supermercats no era responsable de la caiguda. Així, el tribunal de l'Audiència dona la raó al lletrat, revoca la sentència i condemna Mercadona S.A. a indemnitzar la clienta amb 46.110,56 euros més interessos. La sentència recull que la tarda del 8 de juny del 2017, la clienta va relliscar a l'aparcament perquè hi havia líquid a la plaça del costat d'on tenia estacionat el vehicle. Va caure, impactant amb el genoll a terra. Fins al lloc s'hi desplaça una ambulància del SEM que, després de fer-li una primera assistència, la va traslladar a l'hospital Trueta on li van diagnosticar una fractura de ròtula. El tribunal fixa la indemnització en 18.558,28 euros pels dies de baixa, 9.552,28 per les seqüeles i 18.000 euros pel dany moral perquè la lesió li ha provocat una pèrdua de qualitat de vida qualificada de «moderada».

Atenint-nos als arguments de l'advocat, la sala conclou que la caiguda és responsabilitat de la cadena de supermercats i descarta que la clienta «deambulés» per un espai no habilitat per al pas: «Des del moment en què la caiguda es va produir a la plaça d'aparcament contigua a la seva, es fa difícil imaginar com pot algú sortir del seu vehicle sense trepitjar-la, sobretot quan no es troba ocupada». A més, la sentència exposa que és un fet «notori» que en un aparcament on entren i surten vehicles constantment és «possible, inclús altament probable» que es produeixin pèrdues de líquid que pot ser «especialment lliscant»: «És evident que la demandada ha d'extremar les precaucions a fi de mantenir les instal·lacions en condicions segures per als seus clients».

En aquest punt, el tribunal argumenta que s'ha pogut comprovar que hi havia líquid a terra perquè els serveis de neteja van haver d'actuar després de la caiguda, però remarca que el supermercat no ha pogut provar que actués «amb la diligència que li era exigible» per minimitzar els riscos: «La demandada afirma tenir un protocol de neteja, però no ha aportat res per acreditar-ho, ni tan sols aporta el full de serveis del dia de la caiguda que hagués permès comprovar en quin moment s'havia comprovat que l'aparcament es trobava en perfectes condicions d'ús». Per això, conclou que va ser responsabilitat del supermercat i que la caiguda no es pot atribuir «a la imperícia o desatenció» de la clienta. La sentència és ferma.