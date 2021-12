L'hospital de Blanes ha decidit suspendre temporalment a partir de divendres les visites a tots els pacients ingressats i reduir l'activitat quirúrgica no urgent que requereix ingrés per alliberar llits d'hospitalització. La decisió s'ha pres arran de la situació epidemiològica i l'augment progressiu d'ingressos detectats en els últims dies. La reducció de les operacions s'aplicarà a partir de dilluns i es donarà prioritat a tota l'activitat no ajornables i l'atenció urgent. També es mantindrà l'activitat que no necessiti hospitalització, és a dir, les cirurgies sense ingrés.

Pel que fa a les visites, la mesura inclou les persones que es troben a les plantes d'hospitalització i també les que són a l'àrea de crítics i a la Unitat Polivalent d'Observació (UPO) del servei d'Urgències. En tots els casos, seran els professionals sanitaris els qui podran autoritzar visites puntuals, sempre sota criteri assistencial. En relació amb l'entrada d'acompanyants a hospital de dia i a la unitat de cirurgia sense ingrés, també queden suspeses. I tampoc es permetrà venir acompanyat a consultes externes a excepció de menors d'edat, persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de la conducta o de salut mental i aquelles en què es consideri que l'acompanyament pot facilitar el procés assistencial. Per a tots els familiars que necessitin fer arribar puntualment objectes personals als pacients es manté habilitat el punt de recollida situat al Punt d'Informació de l'hospital Blanes en horari de tres a set de la tarda de dilluns a divendres. Sense afectació a l'hospital de Calella Les mesures adoptades no afecten l'hospital de Calella (Maresme), que manté l'horari de visites a pacients ingressats no covid, tant a les plantes d'hospitalització com a Urgències, amb una hora al dia de 13 a 14 hores i amb un sol acompanyant. I tampoc es veu afectada l'activitat quirúrgica d'aquest centre.