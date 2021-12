L’Ajuntament de Lloret de Mar instal·larà un parc infantil inclusiu i totalment adaptat al barri de Can Sabata. Les obres començaran l’any que ve i s’espera que puguin enllestir-se també al llarg del 2022. El nou parc es col·locarà a l’avinguda del Rieral, al mateix lloc on hi ha la construcció actual. A part de modificar els gronxadors i la resta de construccions infantils per adaptar-les a cadires de rodes i a tota mena de necessitats per fer-les totalment accessibles, el nou projecte contempla incorporar a l’espai unes fonts d’aigua i elements per a fer espectacles de llum. El cost total de l’actuació, que va sorgir d’una proposta dels Pressupostos Participats d’aquest 2021, es calcula que sigui d’uns 300.000 euros (els diners dels quals disposa la partida que s’ha reservat per aquest fi). El nou parc serà una realitat gràcies a la modificació de crèdit que es va aprovada durant la celebració del Ple municipal del passat mes de novembre.