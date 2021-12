El govern de l’Estat ha acceptat algunes de les modificacions que l’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha demanat aplicar a les obres de millora de l’N-II fins a Tordera, que actualment ja s’estan executant. L’objectiu dels canvis és, bàsicament, millorar la connectivitat a diferents punts del municipi.

Segons ha explicat l’alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres (Junts), les propostes que els ha acceptat el ministeri de Transports consisteixen en facilitar l’accés a Valldemaria tot fent-hi arribar un carril de serveis de doble sentit, per no haver d’anar fins a Tordera, i instal·lar un parell de passos per a ciclistes a la riera Turderola. En canvi, havien demanat una altra proposta que no se’ls ha acceptat: fer una rotonda a l’arribada de Cartellà i l’entrada de Montbarbat, on hi ha previst un enllaç en forma de «flor». Des de la subdelegació del Govern assenyalen que aquests canvis no han implicat que s’hagin hagut d’aturar les obres, que s’haurien d’acabar la propera primavera.

Evitar endarreriments

Tot i això, des d’ERC volen saber com afectaran aquests canvis al projecte i, sobretot, no volen córrer el risc que s’endarrereixi. És per això que el senador gironí Jordi Martí ha presentat una sèrie de preguntes per escrit al Govern. Concretament, vol saber quins són els canvis que es faran, si suposaran un increment de pressupost i, sobretot, si es manté el calendari previst d’execució, fixat inicialment en 30 mesos. «Sobretot, no volem que la modificació del projecte serveixi de pretext per allargar les obres, perquè pensem que es poden seguir fent i el projecte modificar-se sobre la marxa», indica Martí. De moment, la subdelegació del Govern confirma que els treballs segueixen en marxa i que no s’han aturat.

Els treballs per millorar la seguretat de l’N-II entre Tordera i Maçanet van començar l’any 2019, però es van aturar a causa de la pandèmia i, segons dades del ministeri, al mes de juny se n’havien executat només un 25%.