A partir de la setmana vinent, l’Ajuntament de Blanes posarà en marxa un nou servei a la ciutadania per ajudar a tothom qui ho necessiti a descarregar el passaport Covid. La iniciativa va adreçada sobretot a la gent gran, que té dificultats per fer-ho, i a qui no disposa de la tecnologia o els mitjans per fer-ho.

En principi la idea és que el servei funcionin només durant aquest mes de desembre, si bé a mesura que es vagi veient com evoluciona la demanda es plantejarà la possibilitat d’allargar-lo durant més dies. Aquest extrem es determinarà abans d’acabar l’any. Dos Punts de Suport Personal de l’Ajuntament de Blanes, que s’ha ofert voluntàriament per fer aquest servei, oferiran aquest suport. Hi haurà dos punts que funcionaran els dimarts i dijous amb horaris diferents, però cobrint d’una banda la franja horària dels matins i de l’altra, la de les tardes. Els dies en què funcionarà seran els següents: els dimarts 14, 21 i 28 de desembre, i els dijous els dies 16 i 23 de desembre. Durant tots aquests dies es podrà demanar suport en horari de matí i de tarda. Els matins caldrà anar a l’Oficina de l’AMIC, a la planta baixa de l’Ajuntament de Blanes –Passeig de Dintre, 29-, des de 9:30 h fins a 11:30 h, i a les tardes caldrà que s’adrecin a la Biblioteca Comarcal –Passeig de Catalunya, 2- de 18 a 20 h.