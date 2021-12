Dijous a la tarda i tot el dia d’ahir es va fer a Blanes la Campanya de Donació de Sang que, de manera periòdica, s’organitza al municipi coincidint amb el mes de desembre. En aquesta ocasió, la campanya sanitària s’ha emplaçat per quarta vegada en una ubicació més cèntrica i accessible per a tothom: la planta baixa del Teatre, cedida per l’ajuntament. La reserva d’hora no era obligatòria, però des del Banc de Sang demanaven en la mesura del possible fer la reserva per poder controlar en tot moment l’aforament del local. Per poder donar sang cal tenir entre 18 i 69 anys, no estar embarassada i pesar més de 50 kg.