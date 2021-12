El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies ha ratificat l’adhesió del poble dins l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP), una entitat que té per objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model que sigui just, democràtic i sostenible. Arbúcies està treballant en aquesta línia des de fa anys i és per això que el municipi disposa actualment de quatre plantes de biomassa. A més, també hi ha instal·lades plaques solars al poliesportiu de Can Pons i alguns edificis municipals disposen de sistemes d’eficiència energètica.