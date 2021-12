L'Ajuntament de Blanes (Selva) reclama més implicació a la Generalitat per resoldre la problemàtica a la zona d'oci nocturn d'Els Pins-La Plantera. L'alcalde, Àngel Canosa, assegura que la situació ja «transcendeix l'àmbit policial» i reclama abordar-la també des d'un vessant social i educatiu. Canosa ho ha traslladat al delegat d'Interior, Jordi Martinoy, aprofitant una junta local de seguretat extraordinària que s'ha celebrat a l'Ajuntament. Durant la trobada, s'han abordat els problemes d'incivisme, aldarulls i, fins i tot, apunyalaments que s'han viscut a la zona d'ençà de la reobertura de l'oci nocturn. Una situació que va obligar a reactivar l'Operatiu Via, amb controls als joves que arriben en tren a Blanes per sortir-hi de festa.

L'Ajuntament de Blanes ha convocat aquest dimecres una junta local de seguretat extraordinària arran del «retorn» dels problemes a la zona d'oci nocturn. Amb actes incívics, aldarulls i baralles i, com a mínim, dos apunyalaments. La problemàtica va ressorgir altre cop a principis d'octubre, coincidint amb la reobertura de l'oci nocturn. Segons indica el consistori, això ha comportat que, des d'aleshores, «les actuacions policials vinculades majoritàriament al voltant d'un determinat local d'oci nocturn hagin tornat als nivells que hi havia abans de les restriccions». I que fins i tot, s'hagin incrementat. La junta local de seguretat ha assegut a la mateixa taula representants de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra i de Renfe. Hi han assistit també regidors de l'Ajuntament i el director territorial d'Interior, Jordi Martinoy.

Durant la trobada, s'ha posat en relleu que haver tornat a engegar l'Operatiu Via ha estat efectiu per reduir part de la problemàtica. Coincidint amb les nits que els joves solen sortir de festa, la policia munta controls a l'estació. Allà, escorcollen els qui arriben a Blanes amb els últims trens, els comissen les begudes i també s'asseguren que no portin drogues ni armes al damunt. L'Operatiu Via es va reprendre al novembre i s'ha reforçat arran del pont de la Puríssima. «Aquest treball continuat ha aconseguit un efecte dissuasiu i ha fet disminuir la incidència al voltant de l'estació de trensù, diu l'Ajuntament de Blanes. Això sí, reconeixent també que ha suposat haver-hi d'abocar «de manera constant i extraordinària» dotacions de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra i agents de seguretat privada.

Més accions

Per això, durant la junta local de seguretat, tots els assistents han coincidit en el fet que la solució definitiva a la problemàtica que viu la zona d'oci nocturn d'Els Pins no pot passar només per accions policials. «Des de l'Ajuntament som conscients dels esforços que fa la Generalitat per resoldre la situació; però ens calen també altres mesures que contribueixin a desencallar una problemàtica que transcendeix l'àmbit policial», ha dit l'alcalde, dirigint-se al delegat d'Interior. Per això, l'Ajuntament vol reenfocar la situació. I ja treballa per organitzar una trobada per parlar-ne. L'objectiu és afrontar el problema des d'un vessant més social i educatiu, comptant amb la complicitat dels diferents agents, administracions i institucions implicades. Aquesta trobada es faria durant un acte públic, obert a tota la ciutadania, que es vol convocar a principis del 2022.