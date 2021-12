A Blanes, una de les principals novetats que tindran les festes nadalenques serà la gira artística que protagonitzarà el Tió, organitzada per l’Esbart Joaquim Ruyra en col·laboració amb l’ajuntament. Ja dissabte passat, Blanes va celebrar la 18a Festa d’Arribada d’El Tió, que continua aquest cap de setmana amb la visita del personatge a quatre barris de la vila per primera vegada. Dissabte al matí es farà al barri de Can Borell i a la tarda, el veïnat de La Plantera. Totes dues festes les amenitzarà Pep López & Sopars de Duro-Folkids. Diumenge al matí, el Tió passarà pel barri de Mont-Ferrant i a la tarda, la Plaça dels Dies Feiners. Al matí l’animació anirà a càrrec del popular artista Jaume Barri, i a la tarda amb el grup Encara Farem Salat.