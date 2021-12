L’Ajuntament de Blanes va posar dimarts en funcionament un nou servei per ajudar la ciutadania a descarregar-se el passaport COVID. L’objectiu és que, sobretot la gent gran que té dificultats per fer-ho, així com qui no disposa de la tecnologia i/o els mitjans al seu abast, puguin rebre ajuda per a la obtenció del document que, des de principis d’aquest mes de desembre, es necessita per determinades activitats. Es tracta, doncs, d’evitar l’aïllament de la gent gran i persones amb pocs recursos. Davant aquesta situació, el consistori blanenc ha posat en marxa els dos Punts de Suport. En principi la idea, segons l’Ajuntament, és que funcionin només durant aquest mes de desembre, si bé a mesura que es vagi veient com evoluciona la demanda es plantejarà la possibilitat d’allargar-lo durant més dies. Aquest extrem es determinarà abans d’acabar l’any.

Hi ha dos punts de suport (Oficina de l’AMIC Ajuntament i la Biblioteca Comarcal de Blanes) que funcionen gairebé tots els dimarts i dijous del mes de desembre, però cobrint diferents franges horàries. Durant els matins (de 9,30h a 11.30h, els usuaris s’hauran de dirigir a les oficines de l’Ajuntament, mentre que durant les tardes, de 18h a 20h, el servei es realitzarà a la bilbioteca. Els usuaris hauran de portar la seva targeta sanitària i el DNI perquè els voluntaris puguin accedir al portal de «La Meva Salut» comptant amb les dades necessàries per fer-ho.