Demà se celebrarà a Vidreres la consulta per definir el futur del correbous. El procés ha aixecat polseguera entre el principal partits de l’oposició municipal, Vidreres Som Tots - ERC, i l’Agrupació de Vidreres per la Defensa Ambiental i Animal (AVDA), que acusen el Govern de falta de difusió sobre aquesta consulta que es va anunciar el passat 30 de novembre. L’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, defensa que s’ha informat del procés a través de les xarxes i que s’ha fet arribar un fulletó sobre el funcionament de la consulta amb les butlletes del «sí» i la del «no» a casa de cada veí.

ERC també ha denunciat el que considera una «falta de consens» polític per escollir com es faria aquesta consulta. La portaveu del grup municipal, Anna Clapés, assegura que no se’ls ha tingut en compte «per una consulta tan transcendental». Davant d’aquestes acusacions, Camps ha defensat la postura del consistori dient que «amb qui hi havia d’haver consens és amb el poble, no entre els polítics, i per això s’ha definit conjuntament amb les dues entitats (l’Agrupació de Vidreres per la Defensa Ambiental i Animal, contrària a la celebració del correbous, i l’Associació Correbous Vidreres, organitzadora de l’esdeveniment)». Cadascuna, per la seva banda, ha fet campanya per promoure el vot favorable als seus interessos.

Els membres de l’AVDA han estat a finals d’aquesta setmana penjant cartells a Vidreres per incentivar el vot i promoure el cessament d’aquesta pràctica. Denuncien que alguns dels cartells ja no hi són perquè algú s’ha dedicat a arrencar-los; uns fets que, expliquen, ja han comunicat a la Policia Local.

L’associació també va estar ahir fent difusió presencial de la consulta al mercat municipal, on asseguren van poder constatar que no ha arribat prou a la població. «Ens trobem amb molta gent que desconeix que es farà la consulta; al poble hi viuen bastantes persones d’edat avançada que no tenen accés a les xarxes», afirma Meritxell Arias, portaveu de l’entitat. I afegeix que aquest procés de votació «es va anunciar fa tres setmanes i tot just ahir, van començar a arribar les paperetes a les cases». Un fet que Camps assegura que ha estat volgut «per concentrar la campanya en dos dies».

Tot i haver participat en el procés per definir la consulta, l’AVDA es mostra preocupada i insisteix en el fet que «hi pot haver confusió i vots nuls» per aquesta presumpta falta de difusió municipal.

L’Associació Correbous Vidreres, amb qui el Diari de Girona no ha aconseguit contactar, també ha penjat pancartes al municipi per promoure el vot a favor de mantenir el que consideren una tradició.

La consulta es va desencadenar el 2019, arran de l’incident en què un dels animals del correbous es va escapar i va ferir 19 persones. Aquest fet va obrir el debat sobre la idoneïtat de seguir celebrant aquesta activitat durant la Festa Major i es va acordar resoldre’l amb una consulta popular, que en un inici s’havia de fer el 15 de març, però es va ajornar fins demà per l’esclat de la pandèmia.

Com serà la consulta?

Amb tot, la consulta es farà demà en format presencial al centre cívic del municipi, entre les nou del matí i les set del vespre, i tindrà un format similar al de les eleccions municipals cenyint-se a les restriccions covid actuals. Hi podran participar 6.500 veïns, tots ells empadronats al municipi i majors de 16 anys. Les meses les ocuparan voluntaris de Vidreres i hi haurà apoderats, tant de l’entitat organitzadora del correbous com de l’associació pels drets dels animals. L’Ajuntament espera poder anunciar el resultat de la consulta, que serà vinculant, als volts de les vuit del vespre.

Des de les dues entitats i també des de l’equip de Govern municipal esperen una participació elevada, sigui quin sigui el vot.