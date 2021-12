Les treballadores de l'empresa de neteja subcontractada per l'Ajuntament de Lloret de Mar han demanat al govern local que faci marxa enrere amb el nou plec de condicions del contracti i recuperi la contractació prepandèmia. En una carta oberta de les delegades sindicals afirmen que amb el nivell d'hores actual no es podrà mantenir la qualitat del servei que hi havia fins ara. Les sindicalistes consideren que l'Ajuntament de Lloret de Mar s'ha emparat en la pandèmia per tirar endavant "retallades" en el servei de neteja, ja que el nou plec de condicions del contracte preveu menys hores de feina. El consistori va aprovar una reducció del servei durant la pandèmia, ja que molts dels equipaments no es feien servir.

Les delegades de CCOO de l'empresa de neteja contractada per l'Ajuntament de Lloret de Mar fan un crit d'alerta. Avancen que els edificis i locals municipals properament estaran més bruts que fins ara perquè el nou contracte de neteja preveu una reducció en hores i personal contractat. El plec de condicions que el consistori porta a concurs manté la retallada del servei que s'havia fet temporalment durant la pandèmia. El govern local va retallar el contracte amb l'arribada de la crisi sanitària ja que molts dels equipaments públics no es feien servir pel confinament i el teletreball i, per tant, no calia netejar-los. Aquestes retallades, però, s'han mantingut fins a dia d'avui i ara s'inclouen en el nou contracte. Això fa preveure que l'Ajuntament de Lloret de Mar té la intenció de mantenir la reducció en el servei de neteja. Per les treballadores aquesta reducció suposarà una davallada en la qualitat del servei i avisen que no podran mantenir els espais en les mateixes condicions que fins ara. La reducció de personal i d'hores de treball creuen que fa inassumible el volum de feina que hi ha al municipi. Malgrat tot, avancen que treballaran amb "la màxima professionalitat" però demanen que no les "carreguin de la responsabilitat de la qualitat" quan moltes d'elles ja fan més feina de la que estrictament els pertoca. Per aquest motiu, les delegades de CCOO han reiterat la seva petició al govern local de Lloret de Mar perquè doti econòmicament el que correspon al servei de la neteja i no faci retallades.