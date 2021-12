L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners començarà a implementar el sistema de recollida selectiva porta a porta el darrer trimestre de 2022. Està previst que el nou funcionament de recollida de residus s’iniciï l’octubre. Aquest dissabte 18 de desembre a les 12 h el consistori i el Consell Comarcal faran a la Biblioteca Joan Vinyoli la primera xerrada informativa als veïns per explicar-los com serà el funcionament, que durà a terme l’any que ve l’empresa pública comarcal Nora. Amb el nou model, el reciclatge passarà del 51% a prop del 100%, s’alliberaran espais d’aparcament, s’eliminaran punts de brutícia i s’abaratirà el cànon per l’ús de l’abocador. Paral·lelament, s’instal·laran àrees tancades d’aportació dels residus.

El nou sistema de recollida té el vistiplau de tots els grups municipals. Joan Martí, l’alcalde, explica que «tot i tenir uns magnífics índexs de recollida (51%) cal fer un pas endavant. Apostem per la sostenibilitat, el reciclatge, la reducció de la contaminació, l’eliminació de punts de brutícia i l’eficiència. La taxa d’ús de l’abocador per la fracció rebuig augmentarà en els propers anys i nosaltres, en reciclar molt més, l’increment del cànon ens influirà molt menys». La implementació d’aquest sistema requereix un cert canvi d’hàbits que necessita la col·laboració dels ciutadans. «Qui ja està reciclant correctament, com són molts colomencs, és un premi per ells: anirem a recollir les escombraries a la porta de casa seva», conclou l’alcalde.