Un brot de coronavirus afecta nou pacients de l'hospital sociosanitari de Lloret de Mar, segons ha informat la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Divendres passat, es va procedir a cribrar una de les plantes del centre després que dos pacients presentessin simptomatologia compatible amb la covid-19 i donessin positiu en la prova diagnòstica. En total són nou els positius diagnosticats fins ara, un dels quals ha estat traslladat en un altre centre sanitari. En els pròxims dies es continuaran fent més proves de seguiment i també s’ha procedit a cribrar els professionals que han estat treballant en aquesta planta i a l’espera dels resultats. Cal dir que per ara a l’Asil Nicolau Font continua el règim establert de visites als pacients, ja que en aquest cas, de moment, no hi ha afectació.

El nombre total de pacients positius per coronavirus ingressats als centres de la Corporació és de 85 persones, 15 més que el dijous 16 de desembre. Actualment hi ha 47 pacients ingressats a l’Hospital de Calella, entre els quals estan contemplats també els pacients d'hospitalització sociosanitària, 30 a l’Hospital de Blanes i 8 a l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar. A l‘Hospital de Blanes, respecte a l’últim recompte (16/12), s’han comptabilitzat 8 nous ingressos i s'han registrat 7 altes, 4 de les quals són pacients que ja s'han negativitzat però continuen ingressats al centre, i 2 defuncions. Tenint en compte tots els centres de la Corporació, actualment hi ha 32 professionals positius i en aïllament per la Covid-19.